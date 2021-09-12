Çaykur Rizespor 0-2 Hatayspor (Maç sonucu)

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Rizespor evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan maçı Hatayspor 2-0'lık skorla kazandı.

İki takımın da kontrollü oyunu tercih ettiği karşılaşmada Hatayspor deplasmanda daha etkili oldu. Rizespor'un 90 dakikada kaleyi bulan şutu olmazken, Hatayspor 7. isabetli şutun sonunda 81. dakikada Mame Barem Diouf ile golü buldu. Rizespor 89. dakikada El Kaabi ile bulduğu 2. golün ardından karşılaşmadan 2 farklı üstün ayrıldı.

Bu sonucun ardından galibiyet özlemi 4 maça çıkan Rizespor, 1 puanla alt sıralardan kurtulamadı. 2 galibiyet ve 1 beraberlik performansa ulaşan Hatayspor ise 7 puana yükseldi.

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor evinde Kayserispor'u konuk edecek, Rizespor ise Adana Demirspor deplasmanına gidecek.

