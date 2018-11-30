Çaykur Rizespor 1 - 1 Ankaragücü (Maç özeti)

Çaykur Rizespor ile MKE ANkaragücü arasındaki maç 1-1 sona erdi. Konuk ekip Mustafa El Kabir'in 20. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Geri düştükten sonra bastıran Çaykur Rizespor, buna karşın aradığı golü bulamadı ve devre 1-0 MKE Ankaragücü'nün üstünlüğüyle sona erdi.

yarıda iki ekip de net fırsatlar yakalarken; Aminu'nun 66. dakikadaki golüyle Çaykur Rizespor 1-1'i yakaladı. 78. dakikada Çaykur Rizespor penaltı kazandı. Ancak 80'de Boldrin'in kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Altay Bayındır kurtardı.

Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor puanını 10'a, Ankaragücü ise 20'ye çıkardı. Ev sahibi ekip son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Boldrin'in pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Petrucci'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üsten auta çıktı.

20. dakikada MKE Ankaragücü, ilk ciddi atağında öne geçmeyi başardı. Sedat Ağçay'ın sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında arka direkteki İlhan Parlak topu altıpas içerisine indirdi. Boş pozisyonda dokunan El Kabir meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

23. dakikada Gladkyy'nin sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında Vedat Muriç'in plase vuruşunda kaleci Altay Bayındır, son anda topu çeldi.

40. dakikada kazanılan serbest vuruşta, Moulin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, El Kabir'in kafa vuruşunda, iyi yer tutan kaleci Gökhan Akkan topu kontrol etti.