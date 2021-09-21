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Çaykur Rizespor 1-2 Altay (Maç sonucu)

21.09.2021 19:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Altay, Çaykur Rizespor deplasmanında 2-1'lik skorla kazandı ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Çaykur Rizespor 1-2 Altay (Maç sonucu)

Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Bülent Uygun'un takımı Çaykur Rizespor ile Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay kozlarını paylaştı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk takım Altay 2-1'lik skorla kazandı. Altay'ın gollerini 44. dakikada Eric Björkander ile 73'te Daouda Bamba kaydetti. Rizespor'un tek golünü 90. dakikada Yannick Bolasie attı.

Öte yandan Altay'da Khaly Thiam, 68'de gördüğü ikinci sarı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, 1 puanda kaldı ve bu sezon kazanamama serisi devam etti. Altay ise 12 puana yükseldi ve bu sezonki 4. galibiyetini aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Rizespor, Başakşehir deplasmanına gidecek. Altay, Beşiktaş'ı ağırlayacak.

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