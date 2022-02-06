Çaykur Rizespor 1 - 3 Adanaspor maç sonucu ve özeti

Çaykur Rizespor Adanaspor ile kozlarını paylaştı. Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Hakem Halil Umut Meler yönettiği maçta gülen taraf belli oldu. Çaykur Rizespor - Adanaspor maç sonucu ve özeti ile maçın ayrıntılarına haberimizde yer verdik.

ÇAYKUR RİZEPOR - ADANASPOR MAÇ SONUCU: 3-1

Çaykur Rizepor, Çaykur Didi Stadı'nda Adanaspor'u konuk etti.

Adana Demirspor, konuk olduğu Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla geçti. Bu sonuçla Adana Demirspor puanını 40'a yükseltirken, Çaykur Rizespor 22 puanda kaldı.

Adana ekibine galibiyeti getiren goller; 27'de Birkir Bjarnason ile 33 ve 72'de Mario Balotelli'den geldi. Çaykur Rizespor'un tek sayısını ise 81'de Yusuf Sarı kaydetti.

ÇAYKUR RİZEPOR - ADANASPOR MAÇ ÖZETİ

14’üncü dakikada Adana Demirspor sağdan Yunus’la geldi, ceza alanına yapılan ortaya Vargas vurdu top üstten auta çıktı.

27’nci dakikada Stambouli’nin sol kanattan ceza alanına ortaladığı topa, kale önünde Bjarnason kafa vurdu, top ağlarla buluştu: 0-1.

33’üncü dakikada Vargas ceza alanına girmeden topu solundaki Balotelli’ye gönderdi, Balotelli'nin ceza sahası içerisinde sol çaprazdan vurduğu top ağlara gitti: 0-2.

45’inci dakikada Çaykur Rizespor’da soldan gelen Cemali, topu ceza sahası içinde Deniz’e verdi. Deniz’in kaleciden dönen şutuna Pohjanpalo karşılık verdi, top üstten auta çıktı.

50’nci dakikada Yusuf'un ceza alanı dışında sert şutunda top kalecide kaldı.

54’üncü dakikada Yusuf’un sağdan ceza alanına gönderdiği topa Sabo yakın mesafeden vurdu, top kalecide kaldı.

72’nci dakikada Adana Demirspor’un ceza sahasının önünde kazandığı serbest vuruşta Bolatelli topu kaleye gönderdi. Kalecinin müdahalesi yetersiz kaldı, top ağlarla buluştu: 0-3.

81’inci dakikada Yusuf sağ kanattan aldığı topla ceza alanına girdi, yerden vurduğu top kalecinin yanında ağlara gitti: 1-3.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup etti. Adana Demirspor'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli iki gole imza attı.

