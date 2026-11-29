Çorum FK, sahasında Kocaelispor'u konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan konuk ekip, deplasmanda önemli bir üç puanın sahibi oldu.

Alınan mağlubiyetin ardından Çorum FK'da ise tepkiler yükseldi. Son haftalarda istediği sonuçları elde edemeyen kırmızı-siyahlılar, Kocaelispor karşısında da sahadan puansız ayrıldı. Bu sonuçla Çorum FK, son 5 haftada 4. mağlubiyetini yaşadı.

TARAFTARLARDAN BURAK YILMAZ'A İSTİFA ÇAĞRISI

Karşılaşmanın son bölümünde Çorum FK taraftarları, teknik direktör Burak Yılmaz'a yönelik tepkilerini dile getirdi. Tribünlerden yükselen istifa tezahüratlarıyla birlikte deneyimli teknik adamın öfkesi dikkat çekti.

TEPKİ GÖSTERDİ!

Taraftarın istifa çağrıları sonrası çok sinirlenen Burak Yılmaz taraftarlara tepki göstererek jestleriyle onlara yanıt verdi.

TRİBÜNLERE 'BEKLEYİN' DEDİ

Tribünlere dönerek 'bekleyin' işareti yapıp saatini gösteren Burak Yılmaz'ın bu hareketleri istifa sinyali olarak değerlendirilirken soyunma odasına doğru ilerlerken veda edercesine bir hareket yaptı.

Tecrübeli teknik adamın bu hareketi, yaşanan istifa protestolarının ardından ayrılık ihtimalini akıllara getirdi. Burak Yılmaz'ın geleceğiyle ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

*Görüntüler beINSports'tan alınmıştır.

"KOCAELİSPOR TARAFTARLARIYLA BİRLİKTE BAĞIRMAK ONURUMU KIRAR"

İç sahada 1-0 kaybedilen Kocaelispor maçının ardından Çorum FK taraftarlarının istifa tezahüratlarıyla karşılaşan teknik direktör Burak Yılmaz, görevi bırakmayacağını açıkladı. Genç çalıştırıcı, tribünlerin tepkisinin kendisini kırdığını dile getirirken Başkan Savaş Balça'ya teşekkür etti.

Maçın ardından tribünlere yaptığı hareketin anlamı sorulan Burak Yılmaz, istifa çağrılarına tepki göstererek görevine devam edeceğini şu sözlerle duyurdu:

"Bir teknik direktör olarak beni kendi yerinize koyarsanız, Kocaelispor taraftarlarıyla birlikte 'Burak hoca istifa' diye bağırmak bir insanın tabii ki onurunu, gururunu kırar. Ben buraya beş maçlık, yedi maçlık, on maçlık gelmedim. Sayın başkanımız Savaş Balça'ya çok teşekkür ederim. Benim için çok değerli, aynı zamanda bir abi. Onun vizyonuyla ve kendi hedeflerimle buraya geldim. Ancak sanki birilerinin kuyusunu kazmışım gibi hareketler hiç yakışmadı, olmadı. Çok kırıldım. Kocaelispor taraftarlarına da helal olsun, böyle bir şey yaptılar. Düşmez kalkmaz bir Allah var, hep beraber göreceğiz. Ben buradayım, bir yere gitmiyorum."

"HAYATIMDA HİÇBİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM, YİNE VAZGEÇMEYECEĞİM"

Ekibiyle birlikte yoğun bir çalışma yürüttüklerini ve takımı iyi yerlere taşıyabileceklerine inandığını vurgulayan Burak Yılmaz, devre arasına kadar oynayacakları zorlu maçlarda alabildikleri tüm puanları toplamak istediklerini ifade etti. Kendi oyun anlayışına uygun takviyelerle gelecek döneme güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediğini belirten genç teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir teknik direktörü harcamak, bütün taraftarın el ele olup bunu söylemesi beni çok kırdı, çok yaraladı. Ben gitmiyorum, buradayım. Hayatımda hiçbir zaman vazgeçmedim, yine vazgeçmeyeceğim. Sayın başkanıma, Savaş abime teşekkür ediyorum. İnşallah onu mutlu ederim."