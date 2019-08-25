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Çaykur Rizespor 2 - 1 Sivasspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.08.2019 21:23 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ikinci haftasında Çaykur Rizespor sahasında Sivasspor'u Samudio (pen) ve Boldrin'in golleriyle 2-1 yendi. Sivasspor'un tek sayısını Fernando kaydetti.

Çaykur Rizespor 2 - 1 Sivasspor

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonunun ikinci haftasında Çaykur Rizespor evinde Sivasspor'u ağırladı.

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İlk yarının golsüz geçildiği mücadelede Rizespor, 54 ve 58. dakikalarda Samudio (pen) ve Boldrin'in sayılarıyla durumu 2-0'a getirdi.

79'da Fernando farkı bire indirse de bu gol Sivasspor'a yetmedi ve Çaykur Rizespor mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 6 yaparken, Sivasspor ise 3 puanda kaldı.

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
11. dakikada Appindangoye ile girdiği mücadelede yerde kalan El Kabir oyuna devam edemedi. El Kabir'in yerine oyuna Oğulcan Çağlayan dahil oldu.
28. dakikada Yatabare'nin pasında ceza sahası içerisinde Mert Hakan Yandaş'ın kontrol edip yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
37. dakikada Vetrih'in defansın arkasına attığı pasa hareketlenen Oğulcan Çağlayan'ın, ceza sahası içerisinde göğsü ile topu kontrol ettikten sonra kaleci ile karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
41. dakikada Boldrin'in ara pasında ceza sahası içerisine giren Nill'in bekletmeden vuruşunda kaleci Samassa, yatarak topu çelmeyi başardı.


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