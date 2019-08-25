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Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında El Kabir'in ayağı kırıldı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 25.08.2019 20:49 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında sakatlanan El Kabir'in ayağının kırıldığı belirtildi. El Kabir'in birkaç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında El Kabir'in ayağı kırıldı

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında maçta futbolseverleri üzen bir olay meydana geldi.

Mücadelenin 11. dakikasında Appindangoye ile girdiği mücadelede yerde kalan El Kabir oyuna devam edemedi. Sakatlanarak oyunu terkeden El Kabir'in fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi.

El Kabir'in yerine oyuna Oğulcan Çağlayan dahil olmuştu. El Kabir'in birkaç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Sivasspor Mustafa El Kabir

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