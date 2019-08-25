Çaykur Rizespor - Sivasspor maçında El Kabir'in ayağı kırıldı

Süper Lig'in 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor arasında maçta futbolseverleri üzen bir olay meydana geldi.
Mücadelenin 11. dakikasında Appindangoye ile girdiği mücadelede yerde kalan El Kabir oyuna devam edemedi. Sakatlanarak oyunu terkeden El Kabir'in fibula kemiğinin kırıldığı belirtildi.
El Kabir'in yerine oyuna Oğulcan Çağlayan dahil olmuştu. El Kabir'in birkaç ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
Daniel Sturridge Trabzon’da izdihamla karşılandı
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
Galatasaray, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Bursaspor'a transfer müjdesi
G.Saray yeni sponsoruyla imzaladı
Ve bir dönem resmen sona eriyor! Quaresma...
Gurbetçi yıldızdan Türkiye itirafı
Trabzon transfer maliyetini açıkladı
Dortmund 3 golle geri döndü
Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız
İşte F.Bahçe'nin görüştüğü yıldız isim
Torres futbolu bıraktı
Lozano resmen Napoli'de!
Milli yıldızdan F.Bahçe ve G.Saray itirafı
F.Bahçe'den Real Madrid'e gidiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum