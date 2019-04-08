Çaykur Rizespor 2 - 7 Beşiktaş (Süper Lig puan durumu)

78'de Adem Ljajic frikikten bir kez daha muhteşem bir vuruşla topu ağlara gönderirken, 4 dakika sonra Güven Yalçın'a asisti yaptı ve durum 6-2 oldu. 90'da bir kez daha Güven golü atarak maçın 7-2 bittiğini ilan eden isim oldu.

14'te Atiba ile verkaça giren maçın yıldızı Adem Ljajic, sezonun en güzel gollerinden birini atarak durumu 2-0'a getirdi. Pes etmeyen Rizespor'da 42'de Vedat Muriç, Karius'u avladı ve ilk yarı 2-1 sona erdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşılaştı. Maça iki takım da hızlı başlarken, 5. dakikada golü önleyen Vida, 8'de Ljajic'in ortasında kafayı vurdu ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren isim oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Göztepe maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Beşiktaş'ta Göztepe karşısında görev yapan futbolculardan Adriano Correia ve Ricardo Quaresma, sakatlıkları nedeniyle Rize'ye getirilmezken, Japon oyuncu Shinji Kagawa ise yedek soyundu. Teknik direktör Şenol Güneş, bu oyuncuların yerine Nicholas Isimat-Mirin, Caner Erkin ve Jeremain Lens'i ilk 11'de görevlendirdi. Ev sahibi ekip ise Atiker Konyaspor maçına göre 11'de tek değişiklik yaptı. Teknik direktör Okan Buruk, Abdullah Durak'ın yerine sağ bekte Mykola Moroziuk'a görev verdi.

MIRIN 3 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Nicholas Isimat-Mirin, 3 maç sonra forma giydi. Ligin 23. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide 90 dakika görev yapan Mirin, 3 maç aranın ardından savunmadaki yerini aldı. Mirin, siyah-beyazlı ekibin 24. haftada İstikbal Mobilya Kayserispor ile yaptığı maçta yedek kulübesinde oturmuş, sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında ise kadroda yer almamıştı.