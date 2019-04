Çaykur Rizespor 2 - 7 Beşiktaş (Süper Lig puan durumu)

CANER ERKİN 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Caner Erkin, sakatlığı nedeniyle Rize'ye getirilmeyen Adriano Correia'nın yokluğunda ilk 11'de görev yaptı. Siyah-beyazlı ekipte Mirin'in yokluğunda Domagoj Vida'nın yanında stoperde görev alan Gary Medel ise Çaykur Rizespor karşısında orta sahada oynadı.

TÜM BİLETLER TÜKENDİ

İki takım taraftarı da karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi. Ev sahibi ekipte kombinelerle birlikte 12 bin 864 bilet satılırken, Beşiktaş taraftarlarına ayrılan 783 biletin de tamamı tükendi. Güvenlik nedeniyle boş bırakılan bin 200 koltuk dışında bütün biletler satılmış oldu. Maçtan önce yeşil-mavili kulübün yöneticileri ve futbolcu Aminu Umar, orta sahada kulübün simgesi olan atmaca uçurdu.

OTİZM FARKINDALIK HAFTASI UNUTULMADI

Otizm Farkındalık Haftası kapsamında her iki takım oyuncuları da ısınmaya "Otizmi Fark Et, Hayatına Değer Kat" yazılı tişörtlerle çıktı. Taraftarlar, futbolculara alkışlarla destek verdi. Bu arada ev sahibi takım oyuncuları maça "Otizmi erken tanı, fark et, eğitim ve sevgiyle destek ol" yazılı pankartla çıktı. Çaykur Rizesporlu futbolcu Vedat Muric, seremoniye katılan otizmli çocuklardan birini kucağında taşıdı. Burak Yılmaz ise maç öncesi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'a sarılarak başarı diledi. Maç topunu hakem Arda Kardeşler'e otizmli bir çocuk verdi.