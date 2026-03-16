SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Fenerbahçe Osimhen'i istedi, dünyaca ünlü golcü masayı devirdi! Transferin perde arkası ortaya çıktı

Transfer piyasasında deprem etkisi yaratacak flaş bir gerçek gün yüzüne çıktı! Galatasaray'ın sezon başında Napoli'ye 75 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı ve Türk futbol tarihine geçen Victor Osimhen transferinin perde arkasında inanılmaz bir Fenerbahçe savaşı yaşandığı öğrenildi. İtalyan ekibiyle temasa geçerek serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Sarı-Lacivertliler, "Oyuncuyla anlaşın" yanıtını alsa da dünyaca ünlü golcüden tarihi bir rest yedi.

Emre Şen
NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'de sezonun en çok konuşulan ve Galatasaray'ın Napoli'ye 75 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı Victor Osimhen transferinin perde arkasından inanılmaz bir savaş çıktı. Gazeteci Arda Özkurt'un paylaştığı ve gündeme bomba gibi düşen bilgilere göre; sezon başındaki o kritik imza öncesi ezeli rakip Fenerbahçe de devreye girerek masaya oturdu.

FENERBAHÇE PARAYI GÖZDEN ÇIKARDI, NAPOLİ "GÖRÜŞÜN" DEDİ

Fenerbahçe Osimhen i istedi, dünyaca ünlü golcü masayı devirdi! Transferin perde arkası ortaya çıktı 1

Yaz transfer döneminde Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Osimhen için Sarı-Lacivertli yönetim gizli bir operasyon yürüttü. Fenerbahçe cephesi, bu tarihi transfer çalımı atmak adına oyuncunun sözleşmesindeki devasa serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu Napoli'ye resmen iletti.

Bu teklif karşısında Napoli yönetimi, maddi şartların karşılanması halinde kulüp açısından bir pürüz olmadığını belirterek Fenerbahçe'ye "Gidin, oyuncu ve menajeriyle görüşüp ikna edin" yanıtını verdi ve aradan çekildi.

OSİMHEN'DEN FENERBAHÇE'YE TARİHİ REST: "SADECE GALATASARAY!"

Fenerbahçe Osimhen i istedi, dünyaca ünlü golcü masayı devirdi! Transferin perde arkası ortaya çıktı 2

Napoli'den aldığı onayın ardından Victor Osimhen cephesiyle masaya oturmak isteyen Fenerbahçe, Nijeryalı süperstardan Türk futbol tarihine geçecek netlikte bir rest yedi.

Galatasaray'da geçirdiği kiralık dönemde Sarı-Kırmızılı camiayla inanılmaz bir bağ kuran dünyaca ünlü golcü, Fenerbahçe'nin görüşme talebini ve muhtemel astronomik teklifini anında reddetti. Osimhen'in, "Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyerim" diyerek Fenerbahçe yetkililerine kapıyı sonuna kadar kapattığı ve bu görüşmenin ardından Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk tarihi imzayı attırdığı öğrenildi.

Nijeryalı yıldızın parayı değil aidiyeti seçerek gösterdiği bu inanılmaz sadakat, Sarı-Kırmızılı taraftarların neden ona bu kadar taptığını bir kez daha kanıtladı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberleri transfer haberleri son dakika transfer haberi son dakika transfer haberi fenerbahçe Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.