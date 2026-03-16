Fenerbahçe Osimhen'i istedi, dünyaca ünlü golcü masayı devirdi! Transferin perde arkası ortaya çıktı

Süper Lig'de sezonun en çok konuşulan ve Galatasaray'ın Napoli'ye 75 milyon Euro ödeyerek bonservisini aldığı Victor Osimhen transferinin perde arkasından inanılmaz bir savaş çıktı. Gazeteci Arda Özkurt'un paylaştığı ve gündeme bomba gibi düşen bilgilere göre; sezon başındaki o kritik imza öncesi ezeli rakip Fenerbahçe de devreye girerek masaya oturdu.

FENERBAHÇE PARAYI GÖZDEN ÇIKARDI, NAPOLİ "GÖRÜŞÜN" DEDİ

Yaz transfer döneminde Avrupa devlerini peşinden sürükleyen Osimhen için Sarı-Lacivertli yönetim gizli bir operasyon yürüttü. Fenerbahçe cephesi, bu tarihi transfer çalımı atmak adına oyuncunun sözleşmesindeki devasa serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğunu Napoli'ye resmen iletti.

Bu teklif karşısında Napoli yönetimi, maddi şartların karşılanması halinde kulüp açısından bir pürüz olmadığını belirterek Fenerbahçe'ye "Gidin, oyuncu ve menajeriyle görüşüp ikna edin" yanıtını verdi ve aradan çekildi.

OSİMHEN'DEN FENERBAHÇE'YE TARİHİ REST: "SADECE GALATASARAY!"

Napoli'den aldığı onayın ardından Victor Osimhen cephesiyle masaya oturmak isteyen Fenerbahçe, Nijeryalı süperstardan Türk futbol tarihine geçecek netlikte bir rest yedi.

Galatasaray'da geçirdiği kiralık dönemde Sarı-Kırmızılı camiayla inanılmaz bir bağ kuran dünyaca ünlü golcü, Fenerbahçe'nin görüşme talebini ve muhtemel astronomik teklifini anında reddetti. Osimhen'in, "Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyerim" diyerek Fenerbahçe yetkililerine kapıyı sonuna kadar kapattığı ve bu görüşmenin ardından Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk tarihi imzayı attırdığı öğrenildi.

Nijeryalı yıldızın parayı değil aidiyeti seçerek gösterdiği bu inanılmaz sadakat, Sarı-Kırmızılı taraftarların neden ona bu kadar taptığını bir kez daha kanıtladı.