Galatasaray'da Dursun Özbek'ten tarihi karar! Okan Buruk'un geleceği belli oldu...

Süper Lig ve Avrupa'da başarıdan başarıya koşan Galatasaray'da, sıcak saatler yaşanıyor! Başkan Dursun Özbek, takımın mimarı Okan Buruk ile yola kesin olarak devam etme kararı aldı. Başarılı çalıştırıcıya 2 yıllık yeni bir sözleşme sunmayı planlayan Özbek yönetimi, takım içindeki huzuru ve istikrarı korumayı hedefliyor.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren ve şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olan Galatasaray'da, saha içindeki olağanüstü başarıların mimarları için yönetimden çok kritik bir hamle geldi.

DURSUN ÖZBEK'İN PLANI NET: İSTİKRAR VE 2 YIL DAHA!

Göreve geldiği günden bu yana takıma oynattığı dominant futbol, kazandığı kupalar ve yıldız oyuncularla kurduğu kusursuz iletişimle taraftarın sevgilisi haline gelen Okan Buruk, Özbek yönetiminin de en büyük güvencesi konumunda. Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un sözleşmesini hiç vakit kaybetmeden 2 yıl daha uzatmak arzusunda olduğu öğrenildi.

TAKIM İÇİNDEKİ HUZUR ORTAMI KORUNACAK

Yönetimin bu hamlesinin arkasında yatan en büyük sebep ise takım içindeki pozitif havayı ve istikrarı korumak. Galatasaray kurmayları, Okan Buruk'un kurduğu bu güçlü yapının önümüzdeki yıllarda da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kulübe büyük başarılar getireceğine inanıyor. Resmi adımların ve sözleşme detaylarının seçim sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Maliyenin radarında: Sürekli IBAN değişti, 6 ayda 500 milyon TL

