Galatasaray'da Dursun Özbek'ten tarihi karar! Okan Buruk'un geleceği belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de tarihi bir sezon geçiren ve şampiyonluğun en büyük favorisi konumunda olan Galatasaray'da, saha içindeki olağanüstü başarıların mimarları için yönetimden çok kritik bir hamle geldi.

DURSUN ÖZBEK'İN PLANI NET: İSTİKRAR VE 2 YIL DAHA!

Göreve geldiği günden bu yana takıma oynattığı dominant futbol, kazandığı kupalar ve yıldız oyuncularla kurduğu kusursuz iletişimle taraftarın sevgilisi haline gelen Okan Buruk, Özbek yönetiminin de en büyük güvencesi konumunda. Dursun Özbek'in, Okan Buruk'un sözleşmesini hiç vakit kaybetmeden 2 yıl daha uzatmak arzusunda olduğu öğrenildi.

TAKIM İÇİNDEKİ HUZUR ORTAMI KORUNACAK

Yönetimin bu hamlesinin arkasında yatan en büyük sebep ise takım içindeki pozitif havayı ve istikrarı korumak. Galatasaray kurmayları, Okan Buruk'un kurduğu bu güçlü yapının önümüzdeki yıllarda da hem Türkiye'de hem de Avrupa'da kulübe büyük başarılar getireceğine inanıyor. Resmi adımların ve sözleşme detaylarının seçim sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.