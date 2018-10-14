SPOR

Çaykur Rizespor 3 - 1 Dinamo Batumi (Hazırlık maçı)

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 14.10.2018 18:17 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ligde milli arayı değerlendirerek Dinamo Batumi ile hazırlık maçı oynadı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Çaykur Rizespor 3 - 1 Dinamo Batumi (Hazırlık maçı)

Çaykur Rizespor, hazırlık maçında Gürcistan'ın Dinamo Batumi takımını 3-1 yendi.

Yeşil-mavili ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Çaykur Didi Stadı'nda Dinamo Batumi'yi konuk etti.

Çaykur Rizespor karşılaşmaya Cihan Topaloğlu, Fink, Koray Altınay, Jach, Traore, Abdullah Durak, Robin Yalçın, Petrucci, Süleyman Koç, Mustafa Saymak ve Gladky 11'inden oluşan yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktı.

Karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golleri 7. dakikada Gagoshidze (kendi kalesine), 30. dakikada Gladky ve 89. dakikada Eren Karadağ'dan geldi.

Konuk takımın golünü ise 34. dakikada Shbannedze kaydetti.

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Çaykur Rizespor Dinamo Batumi hazırlık maçı

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