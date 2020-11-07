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Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 07.11.2020 09:47 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, 8. haftayı maç oynamadan geçirecek olması ve milli maçlar nedeniyle lige ara verilecek sürede Antalya Belek’te kampa girdi.

Çaykur Rizespor, Antalya'da kampa girdi

Çaykur Rizepsor kafilesi Antalya’da toplanarak kampa girdi. Belek'te kamp yapan yeşil mavili ekipte milli takımlarına davet edilen Dario Melnjak, Braian Samudio, Montassar Talbi, Yassine Meriah kampa katılmazken hafif sakatlıkları bulunan ve tedavilerine devam edilen Loic Remy, Fabricio De Jesus ve Fernando Andrade çalışmalarda yer almadı. Yeşil mavililer 14 Kasım tarihine kadar çalışmalarını buradan sürdürücek.

(DHA)

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