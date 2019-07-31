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Çaykur Rizespor Armand Traore ile yollarını ayırdı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 31.07.2019 19:05 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, futbolcusu Armand Mouhamed Traore ile yollarını ayırdı.

Çaykur Rizespor Armand Traore ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Armand Mouhamed Traore ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Traore, geçen sezonun ikinci yarısında yönetim kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Armand Mouhamed Traore

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