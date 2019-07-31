Çaykur Rizespor Armand Traore ile yollarını ayırdı

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Armand Mouhamed Traore ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, takıma yaptıkları katkılardan dolayı futbolcuya teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarı dileğinde bulunuldu.

Traore, geçen sezonun ikinci yarısında yönetim kararı ile kadro dışı bırakılmıştı.

