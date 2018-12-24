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Çaykur Rizespor Armand Traore ve Jaroslaw Jach'a kulüp bulmaları için izin verdi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 24.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezon başında kadrosuna kattığı Armand Traore ve Jaroslaw Jach'a kendilerine takım bulmaları için izin verdi.

Çaykur Rizespor Armand Traore ve Jaroslaw Jach'a kulüp bulmaları için izin verdi

İkinci yarı öncesi teknik direktör Okan Buruk yönetiminde transfer çalışmalarını planlayan yeşil-mavili ekip, ilk olarak ilk yarıda fazla forma şansı bulamayan Polonyalı stoperi Jaroslaw Jach ve Senegalli savunma oyuncusu Armand Traore'ye ikinci yarıda kadroda düşünülmediklerini iletti.

Her iki oyuncuya kulüp bulmaları için izin verildi.

Jaroslaw Jach, Crystal Palace'den 1 yıllığına kiralık olarak, Traore ise Nottingham Forest'tan 2+1 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlanmıştı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Okan Buruk ile yapacakları son görüşmeyle takımda giden oyuncuların netleşeceğini belirtti.

Takımdaki bazı oyuncuların kadroya giremediğini ifade eden Kartal, "Maalesef sezon başındaki yanlışlarımız bizi ilk yarı sonunda rakiplerimizin gerisinde bıraktı. Çok iyi bir planlamayla ikinci yarıya başlamak istiyoruz. Bazı oyuncular ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmak için çalışıyoruz. Amacımız ikinci yarıda çok daha geniş ve alternatifli bir kadro kurmak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Armand Traore Jaroslaw Jach

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