SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Çaykur Rizespor
  4. Çaykur Rizespor, asker kamuflajıyla maça çıktı

Çaykur Rizespor, asker kamuflajıyla maça çıktı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 08.03.2020 16:54 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Kulübü, Mehmetçiklere 'Yanınızdayız' mesajı gönderdi. İşte Çaykur Rizespor - Alanyaspor maçı öncesi yaşananlar...

Çaykur Rizespor, asker kamuflajıyla maça çıktı

Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Çaykur Rizespor'un başkanı Hasan Kartal, teknik direktörü Ünal Karaman ve oyuncuları, Bahar Kalkanı harekatı şehitlerini anmak için seremonide askeri kıyafetlerle yer aldı.

Çaykur Didi Stadı'ndaki müsabaka öncesi gerçekleştirilen seremoniye ev sahibi ekip oyuncuları, kafalarında jandarma komando kepiyle ve kollarında uzman çavuş rütbe armaları yer alan parkalar giymiş olarak çıkarken, İstiklal Marşı'nı da Türk bayrağına dönerek okudu.

ünal karaman

Teknik direktör Ünal Karaman'ın yedek kulübesinde, başkan Hasan Kartal'ın ise protokol tribününde asker parkası ve kepiyle yer aldığı görüldü.

Ayrıca, Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Rize Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman da protokol tribününde asker parkası ile kepi giymiş olarak bulundu.

Öte yandan, Çaykur Rizespor oyuncuları ısınmaya da üzerinde Türk bayrağı olan tişörtler giyerek çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Taksim'de yarım günde topladığı para pes dedirttiTaksim'de yarım günde topladığı para pes dedirtti
'Ünal hoca şehirle bütünleşti''Ünal hoca şehirle bütünleşti'
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor alanyaspor askeri kamuflaj

En Çok Okunan Haberler

Havada gerilim! Fotoğrafları Rusya paylaştı

Havada gerilim! Fotoğrafları Rusya paylaştı

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran soru

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

F.Bahçe ve Abdullah Avcı açıklaması

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Nurcan Çelik kanser karşısında 2-0 önde

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Trabzonspor'dan çok sert açıklama

Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Uğur Tütüneker ile yollar ayrıldı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması

İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor, asker kamuflajıyla maça çıktı

Çaykur Rizespor, asker kamuflajıyla maça çıktı

Hasan Kartal: Ünal hoca şehirle bütünleşti

'Ünal hoca şehirle bütünleşti'

Ünal Karaman resmen Çaykur Rizespor'da

Ünal Karaman resmen Rize'de

Ünal Karaman Çaykur Rizespor'la anlaşmaya vardı

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

İsmail Kartal: Çok iyi bir takım bırakıyorum

İsmail Kartal'dan ayrılık açıklaması

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

Süper Lig ekibinde flaş istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.