Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Süper Lig'de ilk ayrılık gerçekleşti. Lige kötü başlayan ve galibiyet yüzü göremeyen Çaykur Rizespor yönetimi, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı.
Dün toplanan yönetim, Üzülmez ile görüşüp mukaveleyi karşılıklı olarak feshetti.
Rizespor yönetiminin, Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'a teklif götürmeye hazırlandığı öğrenildi.
Aykut Kocaman, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile sezonu ikinci bitirmiş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynamıştı.
(Sabah)
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