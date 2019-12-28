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  4. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal iddialı konuştu

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal iddialı konuştu

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 28.12.2019 12:14 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Nüfus kağıdında Rize yazan herkesin Rizespor’u tuttuğu gün biz de büyük kulüp olacağız" dedi.

Çaykur Rizespor'un Süper Lig’in 17. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesinde Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Hasan Kartal lige iyi başladıklarını fakat giderek ivme kaybettiklerini söyledi.

Kartal, "İlk başlangıcımız çok iyiydi. Düşüncelerimiz çok farklıydı ama gittikçe ivme kaybettik. Sadece bizde değil diğer takılmalarda da var. Önemli olan şu anda geldiğimiz yerdir. Aslında bu puana biz razı değiliz. Bizim 25-26 puanımız olması lazımdı. Şanssızlık mı demeliyiz bilmiyorum. Bazı maçlarda da iyi olabilirdik. İlimizde bazı arkadaşlarımız Malatya’da sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyordu ama yaşamadık. Biz yönetimsel olarak doğru bildiğimiz işleri yapıyoruz. Genel anlamda yönetime baktığımızda elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum ruhen rahatım. İnşallah Rizespor’u elimizden geldiğince daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.

"FIRAT AYDINUS ART NİYETLİYDİ"

İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında penaltı öncesinde Orhan Ocaklı’ya yapılan faul sonrasında VAR’a giderek inceleme yapan ve faul olmadığı gerekçesiyle penaltının kullanılmasını isteyen hakem Fırat Aydınus’un kararının art niyetli olduğunu dile getiren Kartal, "Hakem hataları var, sadece bizde de değil. Başka müsabakalarda da var. Bizde bariz hatalar var. Kayseri maçındaki hata bariz bir hataydı. Hakem VAR’da görmüş olmasına rağmen verdiği kararda korkunç bir şekilde tereddüdümüz var. Ben çıkıp kanallarda Kayseri şöyle, hakem böyle deseydik karşımızda bir düşman olacaktı. Biz Kayseri’yi Rize’ye düşman etmemek için konuşmadık. Bakıyorsun aynı hakeme başka yerde görev veriliyor. Bizim hakemlerin üzerinde şu yanlışı yaptı diye söylememiz lazım. Bunu federasyon ve merkez hakem kurulunun söylemesi gerek. Biz söyleyince kulüpler karşı karşıya geliyor. Bu problemi bizim yaşatmamız gerekiyor. Trabzon maçından sonra ben konuşsaydım, zaten taraftarlar arasında bir gerginlik var, daha kötü olacaktı. Bunları merkez hakem kurulunun düşünmesi lazım. Ben Rize’ye bir daha düşman oluşturmak istemiyorum. Ben Sivas gibi diğer kulüplerin de dost olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY MAÇINDAKİ HATA, HATA DEĞİLDİ"

2018-2019 sezonunda Çaykur Rizespor’un Galatasaray’ı evinde ağırladığı maçta meydana gelen hakem hataları sonrasında tepki göstererek gündeme gelen Hasan Kartal, pişman olmadığını ve hakemin yaptığının hata değil art niyet olduğunu kaydederek, "Galatasaray maçındaki hata, hata değildi. Öyle hata olmaz. Bir hakem öyle hata yapmaz. Bunun içerisinde bir art niyet vardı diye tepki gösterdim ve haklıydım. Ben geçen sene de, bu sene de öyle yanlış kararların verildiği bir müsabaka göremedim. Hakemlerle ilgili hep olumlu düşünceler içindeydim ama o maçta taştı" dedi.

"FENERBAHÇE İLE HİÇBİR BAĞLANTIMIZ YOK"

Hakkında çıkan Fenerbahçe’ye yakınlığı noktasındaki dedikodulara da cevap veren Başkan Kartal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fenerbahçe ile hiçbir bağlantım yok. 2009’da Rizespor yönetimine girdim, o güne kadar hiç stada girmedim. Büyük dediğimiz kulüpleri büyülten bizleriz. Rizeli bir başka kulübü tutarsa, o başka kulüpler büyüyor. Nüfus kağıdında Rize yazan herkesin Rizespor’u tuttuğu gün bizde büyük kulüp olacağız.”
Gitmek isteyen bir sporcuyu göndermemenin hiç kimseye bir faydası olmayacağını dile getiren Başkan Kartal “Biz Vedat Muriq’i satmakla doğru bir iş yaptık. Ama aldığımız sporculardan bir Vedat daha çıkartabilseydik iyi olurdu. İnşallah karşımıza çıkar ve Vedat gibi parlar. Biz takımımıza güveniyoruz. Bizim takımın ne yapacağı belli olmuyor. Bir bakıyorsun 5 tane yiyor, bir bakıyorsun yenilir dediğimiz maçı kazanıyor. İşi de şansa bırakmamak lazım, bizim güçlü olup skordan 3 puanı alabilecek bir yerde olmamız lazım" dedi.

"BENİ NE ERSUN YANAL, NE TRABZONSPOR İLGİLENDİRİYOR"

Çaykur Rizespor’un Süper Lig’den 1. Lige düştüğü 2017-2018 futbol sezonunun son maçında Bursaspor’un deplasmanda mağlup ettiği Trabzonspor’un o dönemki teknik direktörü Ersun Yanal’ın şu anda Fenerbahçe teknik direktörü olduğunun kendisine sorulması üzerine cevap veren Kartal "Beni ne Ersun Yanal, ne Trabzonspor ilgilendiriyor. Biz suçu ona buna atarsak ne olacak, biz suçsuz, yönetim suçsuz, hoca suçlu komşu kulüp suçlu. Biz eğer bu kulübü bir yere getiremiyorsak suçlu biziz. Taraftar gelecek takımını destekleyecek, bir başkasıyla ilgilenecek. Bize bir artı kazandırmaz. Trabzon’un nüfusu 1 milyon. Bu sayının içerisinden bir miktar çıkacak bozuk, hal ve hareketlerini bilmeyen. Sporun içerisinde tetikleyici şeylerde çok var. Ufak tefek şeyler yüzünden taraftarlar sorun yaşıyorlar. Spor birleştiricidir, spor kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıcıdır" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hasan Kartal Spor Toto Süper Lig çaykur rizespor

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