Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal iddialı konuştu

Çaykur Rizespor'un Süper Lig’in 17. haftasında yarın Fenerbahçe ile karşılaşacağı maç öncesinde Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyen Kulüp Başkanı Hasan Kartal lige iyi başladıklarını fakat giderek ivme kaybettiklerini söyledi.

Kartal, "İlk başlangıcımız çok iyiydi. Düşüncelerimiz çok farklıydı ama gittikçe ivme kaybettik. Sadece bizde değil diğer takılmalarda da var. Önemli olan şu anda geldiğimiz yerdir. Aslında bu puana biz razı değiliz. Bizim 25-26 puanımız olması lazımdı. Şanssızlık mı demeliyiz bilmiyorum. Bazı maçlarda da iyi olabilirdik. İlimizde bazı arkadaşlarımız Malatya’da sıkıntı yaşayacağımızı düşünüyordu ama yaşamadık. Biz yönetimsel olarak doğru bildiğimiz işleri yapıyoruz. Genel anlamda yönetime baktığımızda elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum ruhen rahatım. İnşallah Rizespor’u elimizden geldiğince daha iyi yerlere getireceğiz” diye konuştu.

"FIRAT AYDINUS ART NİYETLİYDİ"

İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında penaltı öncesinde Orhan Ocaklı’ya yapılan faul sonrasında VAR’a giderek inceleme yapan ve faul olmadığı gerekçesiyle penaltının kullanılmasını isteyen hakem Fırat Aydınus’un kararının art niyetli olduğunu dile getiren Kartal, "Hakem hataları var, sadece bizde de değil. Başka müsabakalarda da var. Bizde bariz hatalar var. Kayseri maçındaki hata bariz bir hataydı. Hakem VAR’da görmüş olmasına rağmen verdiği kararda korkunç bir şekilde tereddüdümüz var. Ben çıkıp kanallarda Kayseri şöyle, hakem böyle deseydik karşımızda bir düşman olacaktı. Biz Kayseri’yi Rize’ye düşman etmemek için konuşmadık. Bakıyorsun aynı hakeme başka yerde görev veriliyor. Bizim hakemlerin üzerinde şu yanlışı yaptı diye söylememiz lazım. Bunu federasyon ve merkez hakem kurulunun söylemesi gerek. Biz söyleyince kulüpler karşı karşıya geliyor. Bu problemi bizim yaşatmamız gerekiyor. Trabzon maçından sonra ben konuşsaydım, zaten taraftarlar arasında bir gerginlik var, daha kötü olacaktı. Bunları merkez hakem kurulunun düşünmesi lazım. Ben Rize’ye bir daha düşman oluşturmak istemiyorum. Ben Sivas gibi diğer kulüplerin de dost olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.