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Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Tercihimiz Okan hoca ve futbolcularımızla devam etmek

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 29.03.2019 14:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Fındıklı İlkokulu'nda öğrencilere forma dağıttı. Kartal, sezon sonu sözleşmesi sona erecek teknik direktör Okan Buruk ve futbolcularla ilgili, "Bizim tercihimiz Okan hoca ve futbolcu arkadaşlarımızla devam etmek. Seneye bu başarıyı tekrar yakalamak" dedi.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Tercihimiz Okan hoca ve futbolcularımızla devam etmek

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri Serkan Karavin, Sedat Abanoz, Talha Küçükvar, Sinan Mete ve kulüp personeli ile Fındıklı İlkokulunda öğrencilere forma dağıttı. Rize'deki okullarda 4 bin 500 öğrenciye Çaykur Rizespor forması dağıttıklarını belirten Kartal, esas amacın çocuklara sporu sevdirmek ve spor yapmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Kartal, çocukların sporu sevmelerinin yanında Çaykur Rizesporlu yetişmesi için de mücadele verdiklerini aktardı.

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Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kamp yaparak değerlendirdiklerini vurgulayan Kartal, "Takım olarak çok iyi bir hava yakaladık. Aynı havada devam etmek istiyoruz. Amacımız Beşiktaş karşısında üç puanı almak. Her maça üç puan hedefiyle hazırlanıyoruz. Çok iyi bir ekip ve havaya sahibiz. Tek ihtiyacımız başarı. Başarıyı da yakalayacağımıza inanıyorum. Bu sezonu iyi bitirip gelecek senenin planlamasını yapmak istiyoruz." diye konuştu.

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Başarı geldikçe teknik ekip ve oyunculara yönelik transfer söylentileri olmasının normal olduğuna işaret eden Kartal, şöyle devam etti:

"İç transferde hiç kimse ile görüşmedik. Ligin bitimine 8 maç var. Şu anda transferi konuşmak doğru değil. Doğru yolda olduğumuz için oyuncularımıza, hocamıza talipler olabilir. Bu, takımın başarısından dolayıdır. Biz bu başarıyı lig sonuna kadar böyle devam ettirmek için çabalayacağız. Başarılı kişilerin talibi olur. Takımda kardeşlik ve aile ruhu var. Biz çok profesyonelce değil, daha çok kaynaşarak aile yapısı ile gitmeye çalışıyoruz. Çocukların başarılı olması bizim lehimizedir."

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Kartal, kendi planlarının da olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Okan hocamızın ve futbolcularımızın talibi olabilir. Bizim tercihimiz Okan hoca ve futbolcu arkadaşlarımızla devam etmek. Seneye bu başarıyı tekrar yakalamak. Önümüzde 8 maç daha var. Futbol belli olmaz ve top yuvarlaktır. Bu nedenle çok dikkatli olmamız gerekiyor. Havayı bozmadan, bu hırsla birlikteliği ve başarıyı devam ettirmemiz gerekiyor."

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