Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı görevinden istifa etti

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yardımcı, "Biz kendi içimizde şöyle bir karar aldık. Yönetim kurulu onayıyla ben istifa ederek görevi Hasan Kartal'a devrediyorum. Ben kendisine destek vereceğim. Hasan Bey'in yönetiminde olacağıma, göreve hazır olduğuma söz verdim. Yeni başkanımız Hasan Kartal'dır. Bu şekilde kamuoyuna duyuruda bulunuyoruz. Dernekte de aynı şekilde devir olacaktır. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum" dedi.
YENİ BAŞKAN HASAN KARTAL
Çaykur Rizespor Kulüp Başkanlığını devralacak Hasan Kartal ise "Hasan başkanımız hasta olduğunu belirterek müsaade istedi. Maçlarda yüzünü kopardığını gördüm. Gidişat durumu sağlığını etkileyeceğini düşünerek görevi bize layık gördü. Başkanımızın ve yönetimin desteği ile Rizesporu çok iyi bir yere getireceğimizden herkes emin oldun. Biz Rizeyi seviyorum, o sevgiyle yola çıkıyoruz. Rizesporu layık olduğu yere getireceğiz" diye konuştu.
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