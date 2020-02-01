Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı canlı izle | Rize BJK canlı maç izle

Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Ligde zirve yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u yenerek tırmanışa geçmenin planlarını yapıyor. 24 puanla 11. sırada bulunan Çaykur Rizespor taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup etmek istiyor. Futbolseverler bu maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca bu maçı beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz. Maçın canlı anlatımı Mynet.com'da...
Çaykur Didi Stadı’ndaki karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar haberimizde...
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Ivanildo, Talbi, Melnjak, Diomande, Abdullah, Oğulcan, Boldrin, Umar Aminu, Skoda
Beşiktaş: Karius,Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny,Atiba, Diaby, Ljajiç, N’Koudou, Burak
ÇAYKUR RİZESPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI
Beşiktaş, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde ilk maçını bugün yapacak.
Sezon başında teknik direktörlük görevi için anlaştığı Abdullah Avcı ile yollarını ayıran ve hafta içinde Sergen Yalçın ile anlaşan siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Çaykur Didi Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Ligdeki 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgiyle 30 puan toplayan Beşiktaş, lider Demir Grup Sivasspor'un 11 puan gerisinde 7. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor ise 7 galibiyet, 3 beraberlik, 9 yenilgi ve 24 puanla 11. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlı ekip, ligde son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Söz konusu karşılaşmaların 4’ünü mağlup tamamlayan Beşiktaş, 6 maçta 6 puan elde edebildi. Beşiktaş, son 9 resmi karşılaşmada ise yine 2 defa rakiplerine üstünlük kurabildi. Ligdeki 6 maçta 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlı ekip, ayrıca geride kalan 9 resmi karşılaşmada kalesini gole kapatamadı. Son olarak kupada Anagold 24Erzincanspor’u 3-0 yendiği maçta gol yemeyen Beşiktaş, sonraki 9 karşılaşmada kalesinde gol gördü.
Beşiktaş, söz konusu 9 maçta toplam 20 gol yedi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in son 7 maçında ise rakiplerinin golüne engel olamadı. Beşiktaş, ligde Hes Kablo Kayserispor (4-1), Kasımpaşa (3-2), BtcTurk Yeni Malatyaspor (0-2), Fenerbahçe (1-3), Gençlerbirliği (4-1), Demir Grup Sivasspor (1-2) ve Göztepe (1-2) maçlarını gol yiyerek tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, en son 12. haftadaki İttifak Holding Konyaspor (1-0) mücadelesinde başarılı savunma yapmıştı.
Beşiktaş, bu sezonki deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlandı. Süper Lig’de 9 dış saha maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan toplayabildi. Deplasmandaki 5 maçtan mağlup ayrılan Beşiktaş, toplamda 17 puan yitirdi.
Rizespor, Beşiktaş'ı Süper Lig'de Şubat 2006'dan bu yana mağlup edemiyor (5B 10M).
Rizespor'a konuk olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, geçen sezon bu statta rakibini 7-2 mağlup etmişti. O maç, aynı zamanda 2002/03 sezonundan bu yana Beşiktaş'ın aldığı en farklı dış saha galibiyetiydi.
İstanbul takımlarını konuk ettiği son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 10M), son beş karşılaşmayı toplam 17 gol yiyerek kaybetti.
Süper Lig'de oynadığı son beş maçın dördünü (1G) ve son ikisini kaybeden Beşiktaş, 2012/13 sezonundan bu yana üst üste üç yenilgi almıyor.
Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarından puan çıkaramayan tek takım Rizespor (9M), skor avantajı yakaladığı karşılaşmalarda puan kaybetmeyen tek ekip ise Beşiktaş (9G).
2019/20 Süper Lig sezonunda oynanan maçların son 15 dakikalarında en az gol atan takım Rizespor (1).
Rizespor'un yeni transferi Milan Skoda, Süper Lig'de çıktığı ilk iki maçta rakip filelere iki gol gönderdi. 2007'den bu yana Karadeniz ekibi forması giydiği ilk üç karşılaşmada üç ya da daha fazla gol atabilen bir oyuncu yok.
Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın Süper Lig kariyerinde en fazla gol yediği iki takımdan biri Beşiktaş (12; Başakşehir ile birlikte).
Ocak 2019'dan bu yana Burak Yılmaz'ın gol attığı 13 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (10G 2B), tek yenilgisini geçen hafta Göztepe deplasmanında aldı.
Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic'in Süper Lig kariyerinde en fazla gol katkısı yaptığı rakibi Rizespor (2 gol & 3 asist).
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