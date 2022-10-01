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Çaykur Rizespor-Bodrumspor maçının ardından

01.10.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: -"Tarık inanılmaz kurtarışlar yaptı. Onun iyi oyunu bize galibiyeti getirdi" - Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: -"Bu kadar pozisyona girip atamazsanız kazanamazsınız"

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında Bodrumspor'u 2-0 mağlup eden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Tarık inanılmaz kurtarışlar yaptı. Onun iyi oyunu bize galibiyeti getirdi." dedi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyun olarak beklentilerin altında olduklarını belirtti.

Tek olumlu sonucun galibiyet olduğunun altını çizen Korkmaz, "Kazandığımız için mutluyuz. İyi oynamadık, iyi mücadele ettik. Bu maç kırılma maçı olabilir. Böyle bir maça ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

Bireysel hatalara dikkat çeken Korkmaz, "Futbolcular kusursuz oynayamaz. Hatalar bugün fazlaydı. Tarık inanılmaz kurtarışlar yaptı. Onun iyi oyunu bize galibiyeti getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisine karşı yapılan "İstifa" çağrısına Korkmaz, "Taraftar hakaret etmediği, küfür etmediği sürece bir sorun yok. Taraftarın istifa söylemine saygı duyuyorum. Taraftar oyunu görüyor, gözlemliyor. Böyle bir söylemde bulunmalarını sağ duyulu karşılıyorum." şeklinde konuştu.

Korkmaz, Efe Tecimer'in çapraz bağının koptuğunu ve bunun nedeninin antrenman sahasının kötü olmasından kaynaklandığını, başka sakatlıkları da beklediklerini sözlerine ekledi.

-Bodrumspor cephesi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, iyi oynadıkları maçta kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getirdi.

Maçta çok pozisyon bulduklarına değinen Taşdemir, "Karşı karşıya kaleci Tarık'ın beş tane kurtardığı bir maç. Az pozisyon verdik ama 2-0 kaybettik. Rizespor güçlü bir camia. Bu kadar pozisyona girdiğimiz maçta yenmeliydik." ifadelerini kullandı.

Rakibin bireysel çok hata yaptığını kaydeden Taşdemir, "Karşı karşıya çok pozisyon var. Bu kadar pozisyon bekliyorduk. İyi savunma yapıp arkada verecekleri boşluklarda pozisyona girmek istiyorduk. İstediklerimiz tuttu. Bu kadar pozisyona girip atamazsanız kazanamazsınız.” değerlendirmesinde bulundu.

Taşdemir, ilk kez mücadele ettikleri ligde hedeflerinin lige tutunup ilk on içerisinde yer almak olduğunu söyledi.

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