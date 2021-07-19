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Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

19.07.2021 18:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

Çaykur Rizespor, Bryan Dabo ile 3 yıllık anlaşma sağladı

RİZE (AA) - Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Burkina Fasolu orta saha oyuncusu Bryan Dabo ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık anlaşma imzaladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki oyuncu İstanbul'da düzenlenen imza törenine Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılığı vurgulanan açıklamada, "Bryan Dabo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Dabo, geçtiğimiz yıl İtalya Seri A ekiplerinden Benevento'da görev almıştı.

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