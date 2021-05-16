Çaykur Rizespor, Bülent Uygun döneminde yakaladığı performans ile sezonu rahat bitirdi

Sumudica döneminde beklentilerin çok uzağında kalan yeşil-mavili takım, bu dönem sonunda 28 puanla 18. sırada küme düşme hattının averajla bir basamak üzerinde yer aldı.

Görev yaptığı 7 haftada sadece 3 beraberlik, 4 mağlubiyet ile 3 puan toplayabilen Sumudica, "Bu takımı Jose Mourinho gelse kurtaramaz" açıklamasının ardından Rize ekibi ile görüşerek yollarını ayırdı.

Tomas ile 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldığı dönemde 21 puan toplayan Rize ekibinde 20 ve 21. haftalarda yardımcı antrenör Ersin Aka takımın başında sahaya çıktı.

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Süper Lig 'de 2020-2021 sezonunda 4 teknik direktör ile çalışan Çaykur Rize spor, ikinci yarıda Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile yakaladığı çıkışla sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlamayı başardı.

Takım, Bülent Uygun'un takımın başında sahaya çıktığı 12 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile 20 puan toplayıp ligi 48 puan ile averajla 13. sırada tamamladı.

- En hırçın oyuncu Yasin Pehlivan

Yeşil-mavili ekip, sezon genelinde 85 sarı ve 2 kırmızı kart gördü.

Yasin Pehlivan, görev aldığı 17 maçta 9 sarı, 1 kırmızı kart görerek en agresif oyuncu oldu. Pehlivan, cezası nedeniyle 4 maçta görev alamadı.

Fabricio Baiano ise 8 sarı, 1 kırmızı kart görerek 3 maçta cezalı duruma düştü.

- "Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamadık"

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine, sezon genelinde inişli çıkış grafik sergilediklerini söyledi.

Bakır, Bülent Uygun döneminde yakaladıkları çıkışın ligin sonunda nefes almalarını sağladığını vurguladı.

İyi bir kadroya sahip olmalarına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve sakatlıklar nedeniyle zora girdiklerini vurgulayan Bakır, "Sakatlıklar nedeniyle kadro istikrarını sağlayamadık. Sezona çok iyi başlayan Remy, uzun süre takımdan ayrı kaldı. Boldrin sakatlığı nedeniyle bir çok maçı kaçırdı." dedi.

Bakır, sakatlık ve Kovid-19 nedeniyle Fernando'nun beklenen görüntüyü veremediğine dikkati çekerek, "Samudio, fedakarlık ederek bir çok maçta görev aldı. Hoca değişikliğinde beklenen katkıyı alamadık. Sumudica dönemi bizim için çok zor geçti. Bülent Uygun'un göreve gelmesi ile önce moralimizi, sonra beklenen puanları topladık ve ligin sonunu iyi getirdik." diye konuştu.

