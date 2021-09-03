Çaykur Rizespor, Caner Erkin ile anlaştı

Transfelerini %95 tamamlayan Trabzonspor 'da sol bek mevkiisi için Caner Erkin'in gündemde olduğu iddia edilmişti. Fenerbahçe'de kadro dışı kaldıktan sonra birçok takımla ismi geçen Caner'in yeni durağı belli oldu.

TRABZONSPOR İLE ADI ANILMIŞTI

Son olarak Trabzonspor iddiaları gündeme gelirken oyuncunun temsilcisi Batur Altıparmak yaptığı açıklamada "Trabzonspor ile görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Caner Erkin'in yeni adresi belli oldu. Bu hafta içi Çaykur Rizespor başkanı ile yüz yüze görüşen tecrübeli oyuncunun Rizespor ile anlaştığı öğrenildi. Gökhan Gönül'ün ardından Caner Erkin'in de Karadeniz temsilcisine transfer olacağı aktarıldı.



