Çaykur Rizespor'da Emre Belözoğlu sesleri

Süper Lig'de sezonun ilk 6 maçta 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun ile yollar ayrıldı.

Karadeniz temcilcisi Uygun'dan boşalan teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski hocası Emre Belözoğlu ile görüşmelere başladı.

Sabah gazetesinin haberine göre 41 yaşındaki çalıştırıcı da Çaykur Rizespor'a sıcak bakıyor. Taraftarlar ise Okan Buruk'u takımın başında görmek istiyor.

SARRI İLE ANILIYORDU

Fenerbahçe'de sezonun ermesiyle teknik direktörlük görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, Serie A takımlarından Lazio'yu çalıştıran Maurizio Sarri'nin yardımcılığını yapacağı iddiaları basında yer almıştı.

ŞENOL GÜNEŞ İSTEMİŞTİ

Eski A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Emre Belözoğlu'nu teknik kadroda istediğini açıklamıştı.

Tecrübeli isim, "Emre’yle görüşüyoruz dedim, aldık diye konuşmadım hiçbir zaman. Çünkü açık ve samimi olmak lazım. Çok beğendiğim, taktir ettiğim, yetenekli bir insan. Aynı zamanda liderlik vasfı olan bir insan. Hala da görüşüyorum. Önünde daha çok zaman var. Şartlar itibariyle şu an olması mümkün değil. Beklentilerimizde farklılıklar vardı. En iyi uyum sağlayacak, kişisel uyum itibariyle Emre’yi düşünmüştüm." ifadelerini kullanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 10 MAÇ

Erol Bulut'un takımdan ayrılmasıyla Sportif Direktörlük görevini bırakan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında 10 maçta görev yaptı.

Sarı-Lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde 2 beraberlik, 1 yenilgi ve 7 galibiyet almıştı.

GALATASARAY DETAYI

Emre Belözoğlu, Rizespor'un başına geçmesi halinde iki hafta sonra Galatasaray ile Rize'de karşı karşıya gelecek. Rizespor'un Oğulcan Çağlayan konusundan kaynaklı Galatasaray ile gerginliği bulunuyor.



