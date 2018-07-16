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Çaykur Rizespor'da gündem Sporting'ten Ruben Riberio!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.07.2018 09:59 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, transferde gaza bastı. Kanat transferi için Renato Santos’la el sıkışan Atmacalar, 10 numaraya ise Sporting Lizbon’dan Ruben Ribeiro’yu transfer etmek üzere.

Çaykur Rizespor'da gündem Sporting'ten Ruben Riberio!

Teknik direktör İbrahim Üzülmez’in, “Transferde en geride kalan takım biziz” açıklaması yönetimi harekete geçirdi. Karadeniz ekibi, Slovenya kampına takviyeleri yetiştirmek adına görüşmelerini hızlandırdı. Boavista’nın sağ kanat oyuncusu Renato Santos’u kadrosuna katan Çaykur Rizespor, bir Portekizli yıldızın daha peşine düştü.

Yeşil-Mavililer’in bu kez hedefindeki isim Sporting Lizbon’un 10 numarası Ruben Ribeiro... Geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 25 maçta, 3 gol, 5 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcu, Lizbon’da yaşanan kriz nedeniyle bonservisini eline aldı.

700 bin Euro’ya iş bitiyor

Rize’nin fiyat konusunda pazarlık yaptığı oyuncunun kariyerine Türkiye’de devam etmeye son derece sıcak baktığı gelen haberler arasında. Görüşmelerde kapıyı 1 milyon Euro’dan açan 1.75 boyundaki 10 numaranın 700 bin Euro yıllık ücrete ikna edilmesi bekleniyor.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor Ruben Riberio

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