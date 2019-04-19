SPOR

Çaykur Rizespor'da hedef ilk beş

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.04.2019 13:51 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Buruk, "Başakşehir deplasmanında puan almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Çaykur Rizespor'da hedef ilk beş

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 21 Nisan Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Kendi artılarımızı bilerek Başakşehir deplasmanında puan almak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, kamuoyunda şampiyonluğa oynayan takımların rakipleri üzerinde oluşturulmaya çalışılan algının yanlış olduğunu düşündüğünü belirtti.

Her takımın, yarıştığı kulvardaki kaderini belirlemeye çalıştığını vurgulayan Buruk, "Biz de kendi geleceğimiz ve başarımız için ilk beşe oynuyoruz. Beşinci ile aramızda bir puan var. Bizim amacımız ilk beşe oynayan, ligin sonunda beşinciliği yakalayan bir takım olabilmek. Bunun için çalışıyoruz." diye konuştu.

Okan Buruk, ikinci yarıya çok zorlu başladıklarını kaydederek, "İlk yarıda 12 puan toplamıştık. İkinci yarı 25 puan toplayan ve karşılığında sekizinciliğe kadar yükselen, 37 puana sahip bir takımız. Bunun güveni var. Bizim ikinci yarı hedefimiz ligde kalmaktı ama şu anda ilk beşin içerisine girebilmek için çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir maçının çok zor olduğuna dikkati çeken Buruk, "Son hafta aldığımız galibiyetin güveni ile gidiyoruz. Çok zor bir karşılaşma, ligin liderine karşı oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Kendi artılarımızı bilerek Başakşehir deplasmanında puan almak için elimizden geleni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULARIN ÇOKLUĞU

Okan Buruk, sakat ve cezalı oyunculara da değinerek, şunları söyledi:

"Son hafta oynanan karşılaşmada iki oyuncumuz cezalı duruma düştü. Samudio ve Abarhoun cezalı. Aatıf bu maçta yer almayacak. Son maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Onu bir sonraki maça yetiştirmeye çalışacağız. Moroziuk'un sakatlığı vardı. Bugün ilk kez kendini deneyecek. Maça yetiştirmeye çalışacağız. Petrucci sakatlıktan yeni döndü. Musa Çağıran dün antrenmanlara başladı. İnşallah bizimle birlikte olacak ama diğer oyuncular anlamında eksik görünüyoruz. Kadro içerisindeki oyuncularımızın hepsi çok değerli. Bu da onlar için bir şans olacak. İnşallah istediğimiz gibi olur."

Ligin sonu yaklaştıkça herkesin sesini yükselttiğini aktaran Buruk, "Bizim de son maçta haklı beklentilerimiz vardı. Kazandığımız için çok fazla ön plana çıkmadı. Her takımın kendi adına itirazları oluyor. Rizespor olarak baktığımızda lehimize, aleyhimize yanlışlar oldu. Aleyhimize olan yanlışların çok olduğu bir sezon geçirdik. Ligin sonu yaklaştığı için daha çok gündeme geliyor. İnşallah son altı hafta, hatalardan çok sadece futbolun konuşulduğu haftalar olur." şeklinde konuştu.

Yok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira vereceklerYok böyle maaş! Bu işi yapması için 189 bin lira verecekler
'Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz''Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz'
'Şampiyonluk bizi ilgilendirmiyor''Şampiyonluk bizi ilgilendirmiyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çaykur Rizespor okan buruk Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

Ünlü şarkıcı ateş püskürdü: Yalaka

İşte Cenk Tosun'un yeni adresi! F.Bahçe itirafı

İşte Cenk Tosun'un yeni adresi! F.Bahçe itirafı

İtalyan hakeme sosyal medyadan büyük tepki

İtalyan hakeme sosyal medyadan büyük tepki

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Yeni sezon formaları görücüye çıktı!

Josef ile ilgili resmi açıklama

Josef ile ilgili resmi açıklama

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı

Yıldız futbolcudan Beşiktaş itirafı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kartal, Okan Buruk'u açıkladı

Kartal, Okan Buruk'u açıkladı

Okan Buruk açıklaması

Okan Buruk açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çaykur Rizespor'da hedef ilk beş

Rizespor'da hedef ilk beş

Chidozie Awaziem: Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz

'Başakşehir'e kazanmak için gideceğiz'

Vedat Muric: Kimin şampiyon olup küme düşeceği bizi ilgilendirmiyor

'Şampiyonluk bizi ilgilendirmiyor'

Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç ve Gökhan Akkan açıklaması

Rizespor'dan transfer açıklaması

Okan Buruk: Hiçbir teklif almadım

Okan Buruk'tan teklif açıklaması!

Melnjak: Beşiktaş yenilgisini telafi edeceğiz

'Beşiktaş maçını telafi edeceğiz'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.