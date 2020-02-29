Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a 5-2 yenilen Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Hocamızın kendi kararıdır. Aldığımız kötü sonuçlar sonrası ne yazık ki bu kararı verip istifasını sundu. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur bir gün tekrar döner belki."
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