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Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 29.02.2020 21:16 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'a 5-2 yenilen Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal istifa etti.

HASAN KARTAL'DAN İSMAİL KARTAL AÇIKLAMASI

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Hocamızın kendi kararıdır. Aldığımız kötü sonuçlar sonrası ne yazık ki bu kararı verip istifasını sundu. Biz zorlamadık, kendisi istifa etti, güzel ayrıldık, hocamız kendi ayrılmak istedi. Belli mi olur bir gün tekrar döner belki."


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Çaykur Rizespor ismail kartal istifa etti

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