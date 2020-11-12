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Çaykur Rizespor'da Loic Remy şoku

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 12.11.2020 10:22 | Son Güncelleme

Çıktığı 7 maçta attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Loic Remy'nin testi pozitif çıktı.

Çaykur Rizespor'da Loic Remy şoku

Çıktığı 7 maçta attığı 6 golle tüm dikkatleri üzerine çeken Loic Remy, koronavirüse yakalandı. Milli arada oğlunu almak için Fransa'ya giden tecrübeli forvete dönüşte Covid-19 testi yapılırken, sonuç pozitif çıktı. Herhangi bir sağlık problemi bulunmayan Remy, şu an karantinada.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rizespor'un golcüsü Loic Remy Sonunda benide koronavirüs kaptı paylaşımı yaparak testinin pozitif çıktığını açıkladı. Toplamda 14 gün izolasyonda kalması gereken Remy'nin milli ara dönüşündeki Hatayspor maçında forma giyemeyeceği öğrenildi. Remy'nin yerine ileri uçta Milan Skoda'nın forma giymesi bekleniyor.

(SPORX)

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