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Çaykur Rizespor’dan ‘Birlik ve beraberlik şöleni’

Çaykur Rizespor kulübü tarafından Anzer Yaylası’nda ‘Birlik ve beraberlik şöleni’ düzenlendi.

Çaykur Rizespor’dan ‘Birlik ve beraberlik şöleni’
Berker İşleyen

Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası’nda Çaykur Rizespor’un ev sahipliğinde düzenlenen ‘Birlik ve beraberlik şöleni’ başladı. Eşsiz doğasıyla ünlü Anzer Yaylası’nda gerçekleşen şölenin ilk gününde, Rize’nin tüm ilçelerinden vatandaşların katılımını kolaylaştırmak amacıyla kaymakamlık binalarının önünden ücretsiz minibüs seferleri düzenlendi. Vatandaşlar sabah saatlerinde Anzer’e akın ederken, etkinlik alanı gün boyu dolup taştı. Etkinlikte Rizespor taraftarları ve doğa severler, horonlarla, şarkılarla ve Anzer’in serin rüzgarları eşliğinde festival havası yaşadı.

Etkinlikte konuşan Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı İbrahim Turgut, Anzer Yaylası’nın kendisi için taşıdığı özel anlamı vurgulayarak "Rize’nin İkizdere ilçesindeki Anzer Yaylası benim köyüm. Doğup büyüdüğüm topraklar. Buraya gelen herkes bizleri çok mutlu etti. Çaykur Rizespor ile yola çıkarken sloganımız ‘bir olmak, beraber olmak, aile olmak’tı. Bu tür etkinliklerin de bu anlayışı pekiştireceğine inanıyoruz. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur" dedi.

Anzer’deki şölen, yarın devam edecek sahne programı ve etkinliklerle sona erecek.

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rizespor
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