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Çaykur Rizespor'dan Emre Belözoğlu hamlesi

19.09.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilen fakat gerçekliğe kavuşmayan Emre Belözoğlu için sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Sezon kötü başlayan Süper Lig ekibinin teknik direktörüyle yollarını ayıracağı ve takımın başına Belözoğlu'nu getireceği iddia edildi.

Çaykur Rizespor'dan Emre Belözoğlu hamlesi

Fenerbahçe'de geçen sezon Erol Bulut'un gönderilmesinin ardından son 10 haftada sportif direktör Emre Belözoğlu teknik direktör olarak görev yapmıştı. Genç teknik adamla ilgili sürpriz bir gelişme gündeme geldi.10 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, ligin bitimine 2 hafta kala Sivasspor'a yenilerek şampiyonluğu Beşiktaş'a kaybetmişti.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç daha sonra düzenlediği basın toplantısında "Yabancı hoca ile göreve devam etme kararı aldık" diyerek Emre Belözoğlu ile yolların ayrıldığını açıklamıştı.

MİLLİ TAKIM İÇİN GÜNDEME GELDİ

40 yaşındaki futbol adamının Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı olacağı iddia edilmişti. Emre Belözoğlu daha sonra yaptığı açıklamada "Desteğiniz ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Beni ve ailemi gururlandırdınız. Şenol Hocamızla görüşmelerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde süreç netlik kazanacaktır. Gelişmeleri paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

SÜPER LİG EKİBİNDEN BELÖZOĞLU HAMLESİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre bu süreçte herhangi bir takımla anlaşma sağlayamayan Emre Belözoğlu için İtalya takımları gündem gelse de resmi bir girişim olmayınca Süper Lig'den sürpriz bir teklif gündeme geldi.

UYGUN'UN KREDİSİ TÜKENDİ

Süper Lig'de yeni sezona oldukça kötü bir başlangıç yapan ve son olarak deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun kredisini tüketti.

RİZE'DE UYGUN'UN BİLETİ KESİLDİ

Çaykur Rizespor'un geçtiğimiz hafta sahasında Hatayspor'a 2-0 yenilmesinin ardından Bülent Uygun'un ayrılığı gündeme gelmiş ancak tecrübeli teknik adamın başkan Tahir Kıran ve yönetimle yaptığı görüşme sonrası hocayla 'şimdilik' devam kararı çıkmıştı. Bu hafta deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 yenilen ve silik bir görüntü sergileyen Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'un bileti kesildi.


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Çaykur Rizespor Emre Belözoğlu
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