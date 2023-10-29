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Çaykur Rizespor'dan Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyete itiraz geldi! ''Emeklerimiz gasp edildi''

29.10.2023 08:27 | Son Güncelleme:
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Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Galatasaray maçının ardından, "Bu akşamki maçta emeğimizin gasp edilmesine sebep olanların vicdanlarıyla baş başa bırakıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray’a 1-0’lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından yazılı açıklama yapan Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, takımın haklarının gasp edildiğine vurgu yaptı.

"GENCECİK ÇOCUKLAR SAHADA, ONLARIN EMEKLERİ ÇALINDI"

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"Biz aslında kaybedilen puanlardan ziyade, kaybedilen güvene üzülüyoruz. Bencil olmadan, bütün futbolun paydaşlarının adaletli yönetimlerle ilgili uzun zamandır, ciddi bir şekilde kaygı duyuyor. Puan kaybedebiliriz. Kaybedilen puandan ziyade, sahada bugün güven kaybı oldu. Gencecik çocuklar sahada, onların emekleri çalındı. Biz bunu daha fazla önemsiyoruz. Bizim takımımız puanları toplamaya devam eder. Güveni nasıl tahsis edeceğiz? Kendimize bunu soruyoruz"

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