Çaykur Rizespor'dan hakem kararlarına tepki

Çaykur Rizespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakın, hakem kararlarına ilişkin "Çaykur Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım." dedi.

Emre Şen

Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, "kinle beslenen hesaplaşma planından vazgeçilmesi gerektiği" ifadelerini kullandı.

"Bir camianın emeklerine darbe vurmaktan bıkmadınız mı?" sorusunu yönelten Bakır, "Çaykur Rizespor hakkında bir hüküm vermişseniz açıklayın ki bizde hayaller peşinde koşmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bugün TÜMOSAN Konyaspor ile oynadıkları maça dair Bakır, şunları kaydetti:

"Bugün ne mi oldu? 8. dakika, 18. dakika, 23. dakika. Bu dakikalar Çaykur Rizespor'a engel olmak isteyen zihniyetteki bazı insanların camiamıza dur dediği zaman dilimleri. Bu pozisyonlara devam diyen maçı yöneten şahsiyetlerin aleyhimize nasıl kolay penaltı çaldıklarını da gördü spor kamuoyu. 15. hafta maçımızda da yine aynı senaryo. Aleyhimize düdük çalmakta istikrarlısınız. Hangi birini söyleyelim? Oynadığımız 15 maçın 11'inde aleyhimize verilen kararlarla puan kaybetmemize sebep olundu."

Bakır, iki hafta önce yönelttikleri "Çaykur Rizespor'dan ne istiyorsunuz" sorusunu tekrarladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Çaykur Rizespor düşmanlığı ile tanırız Ümit Öztürk'ü. Son 5 sezon yönettiği 14 maçımızın sonucu 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet. Her maçında aleyhimize verdiği kararlarda büyük bir istikrar var. Emre Malok sen de hoş geldin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan oluşan bu tabloya ilişkin gerekli adımları atmasını bekliyoruz."

