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Çaykur Rizespor'dan İspanya'ya transfer oluyor! Emirhan Topçu için anlaşma çok yakın

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.03.2024 08:30
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Önümüzdeki sezon transfer çalışmaları için kolları sıvayan Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç oyuncu Emirhan Topçu için çok konuşulacak bir transfer iddiası gündemde. İşte detaylar...

Gelecek sezon transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda. İspanya temsilcisi Las Palmas'ın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç futbolcu ile anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

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La Liga ekiplerinden Las Palmas, gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başlamış durumda. İspanya temsilcisi, bu sezon çıktığı 28 maçta 10 galibiyet 11 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

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İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; La Liga ekiplerinden Las Palmas, gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda Rizespor'da forma giyen stoper Emirhan Topçu'yu gündemine aldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Haberin detayında İspanyol ekibinin 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu ve sözleşme süresinin 4 yıl olduğu belirtildi. Las Palmas'ın bu transfer için Çaykur Rizespor'a 5 milyon Euro'nun üzerinde bir ödeme yapmasının planlandığı ifade edildi.

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 26 resmi maça çıkan Emirhan Topçu, söz konusu müsabakalarda 2 asistlik performans gösterdi.

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