Çaykur Rizespor'dan İspanya'ya transfer oluyor! Emirhan Topçu için anlaşma çok yakın

Gelecek sezon transfer çalışmaları şimdiden başlamış durumda. İspanya temsilcisi Las Palmas'ın, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da forma giyen genç futbolcu ile anlaşmaya yakın olduğu kaydedildi.

ÇALIŞMALAR ŞİMDİDEN BAŞLADI

La Liga ekiplerinden Las Palmas, gelecek sezon transfer planlamalarına şimdiden başlamış durumda. İspanya temsilcisi, bu sezon çıktığı 28 maçta 10 galibiyet 11 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

İspanyol basınından El Chiringuito TV'nin haberine göre; La Liga ekiplerinden Las Palmas, gelecek sezonun transfer planlaması doğrultusunda Rizespor'da forma giyen stoper Emirhan Topçu'yu gündemine aldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Haberin detayında İspanyol ekibinin 23 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya çok yakın olduğu ve sözleşme süresinin 4 yıl olduğu belirtildi. Las Palmas'ın bu transfer için Çaykur Rizespor'a 5 milyon Euro'nun üzerinde bir ödeme yapmasının planlandığı ifade edildi.

Bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla 26 resmi maça çıkan Emirhan Topçu, söz konusu müsabakalarda 2 asistlik performans gösterdi.





