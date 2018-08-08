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Çaykur Rizespor'dan Tolga Ciğerci hamlesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.08.2018 07:50 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Galatasaray'da gözden çıkartılan Tolga Ciğerci için nabız yokluyor.

Çaykur Rizespor'dan Tolga Ciğerci hamlesi

Aminu, Musa Çağıran ve Brabec gibi önemli takviyelerle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor, iç piyasaya yöneldi.

Yeşil-Mavililer, 3 büyüklerde süre bulamayan futbolcuları radarına aldı. Bu isimlerden biri de Tolga Ciğerci. Galatasaray’da uzun bir süredir sakatlığını bahane eden ve teknik direktör Fatih Terim’in sabrını taşıran gurbetçi orta saha için Rizespor Yönetimi nabız yokluyor.

Geçen sezon çıktığı 18 lig maçında 6 gol atan Tolga, Avrupa’dan da bazı kulüplerle görüşmüş ancak ücret konusunda anlaşmaya varamamıştı.

Çaykur Rizespor’un planı; 26 yaşındaki başarılı futbolcunun yıllık 2 milyon Euro’luk ücretinin bir kısmını Galatasaray’a ödetmek.

(FANATİK)

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Spor Toto Süper Lig Galatasaray tolga ciğerci Çaykur Rizespor

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