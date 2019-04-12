Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriç ve Gökhan Akkan açıklaması

Çaykur Rizespor, futbolcuları Gökhan Akkan ve Vedat Muriç'in basında çıkan transfer haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.
Çaykur Rizespor'un konuyla ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şöyle:
"Sözleşmeli futbolcularımız Gökhan Akkan ve Vedat Muriç hakkında bugün bazı yayın organlarında yer alan asılsız haberlerinin gerçekle hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır.
Sezonun sonuna yaklaşıldığı ve her puanın büyük önem taşıdığı bir süreçte 2022 yılına kadar sözleşmemiz bulunan kalecimiz Gökhan Akkan’ın başka bir kulüpte anlaştığı ve başkanlar arasında el sıkışıldığı haberi tamamen yalan olup, adı geçen Beşiktaş kulübü yetkilileriyle herhangi bir buluşma gerçekleştirilmemiştir. Bahsi geçen yemek iddiası tamamen hayal ürünüdür.
Sözleşmesi 2020 yılında bitecek olan bir diğer futbolcumuz Vedat Muriç için de hiçbir kulüple görüşme yapılmamış olup her iki futbolcumuzla da uzun yıllar çalışma düşünce ve arzumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır.
Birden fazla takım açısından sonucu önemsenen bir maçın arifesinde bu tip asılsız haberlerin yayınlanmasının kasıtlı olduğunu düşünüyor ve asıl amacın sporcularımızın motivasyon kaybı yaşamasına yönelik olduğundan endişe duymaktayız."
HASAN KARTAL: KÜME DÜŞME POTASINDAN UZAKLAŞMAK İSTİYORUZ
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında Göztepe'yi ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, seyirci desteği ile kazanarak küme düşme potasından tamamen uzaklaşmak istediklerini söyledi.
Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda yakaladıkları çıkışın kendilerini düşme hattının üzerine çıkardığını ancak son maçta Beşiktaş'a karşı iyi oynamalarına rağmen 7-2 gibi farklı bir sonuçla kaybettiklerini belirtti.
Çaykur Rizespor taraftarının farklı bir kimlik taşıdığını ifade eden Kartal, "Dünyanın hiçbir yerinde 7-2 kaybeden bir takımın taraftarının maç sonunda takımlarını çağırıp alkışladığını bilmiyorum. Taraftarımız gerçekten çok farklı. Alınan sonuca rağmen iyi oyunun karşılığı olarak takımlarına sahip çıktılar. Biz de onlara layık olmak için çalışacağız." dedi.
Kartal, Göztepe maçının lig sonuna doğru sıkıntıya girmemek için çok değerli olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ligde kalma yarışında rakibimize karşı ilk yarıda deplasmanda kaybetmiştik. İkili averaj ve rakibimizin bize yaklaşmaması adına çok önemli bir maç. Bu maçta alacağımız sonu psikolojik olarak rahatlamamızı sağlayacak. Göztepe karşısında seyircimizin desteği ile kazanıp düşme potasından tamamen uzaklaşmak istiyoruz. Ardından alacağımız sonuç bizim yeni yol haritamız olacak."
Şehrin en büyük transferinin taraftar olduğunu vurgulayan Kartal, "Stadın doluluğu, taraftarın coşkusu bizleri çok mutlu ediyor. Artık ciddi bir taraftar potansiyelimiz oluştu. Özellikle son haftalarda biletlerin tamamen tükenmesi bizi çok heyecanlandırıyor. Onların gücü de bizi cesaretlendiriyor. Bu zorlu sürecin içerisinden onların desteği ile çıktık. Şimdi taraftar desteğini arkasına alan bir camianın neden büyük hedefleri olmasın." diye konuştu.
Efsane isim öyle bir patladı ki...
Adana Demir play-off aşkına!
G.Saray yıldız ismin sözleşmesini resmen uzattı!
Dünya yıldızları tekme tokat kavga etti!
Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...
Önce transferi açıkladı, sonra sildi!
PFDK Mehmet Ekici'nin cezasını açıkladı!
Feyyaz Uçar gönüllü olarak Altınordu'da
Hasan Ali Kaldırım'a talip var!
Göreve Erol Bulut değil, o geldi
Ronaldo'dan Beşiktaş itirafı!
Trabzon'un genç yıldızı ameliyat oldu
Fikret Orman'dan adaylık çağrısı
'F.Bahçe'ye geri dönmek isterim'
Gladbach'ın yeni hocası Rose
Emre Mor bunu da yaptı
Okuyucu Yorumları 0 yorum