Çaykur Rizespor'dan Vedat Muriqi açıklaması!

Çaykur Rizespor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ve adı Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriç için oyuncunun kulübünden açıklama geldi.

Çaykur Rizespor'un resmi Twitter hesabından yayınlanan gönderide, kulübün Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır'ın sözlerine yer verilirken, “Futbolcumuz Vedat Muriç ile ilgili asılsız transfer haberlerinin yayınlanmasının kasıtlı olduğu kanaatindeyiz. Asıl amacın sporcumuzun motivasyon kaybı yaşamasına yönelik olduğundan endişe duymaktayız” ifadeleri kullanıldı.

Çaykur Rizespor ile bir sezonluk daha mukavelesi bulunan 25 yaşındaki Kosovalı golcü bu sezon Süper Lig'de 29 maça çıkarken 13 gol atıp 7 asist yaptı.

