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Çaykur Rizespor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti

10.07.2021 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampında günü iki antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili oyuncular, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde çalıştı.

Erzurum kampında bir haftayı geride bırakan Karadeniz ekibi, günün ilk antrenmanında ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Ardından üç gruba ayrılan takımın antrenmanı, yarı sahada çift kale maç, taktiksel çalışmalar ve düz koşu ile son buldu.

Akşam antrenmanında kendi arasında iki gruba ayrılan futbolcular, hazırlık maçı ile günü tamamladı.

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