Çaykur Rizespor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünü izinli geçiren yeşil-mavili oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştı.

Erzurum kampının ikinci haftasına çift antrenmanla başlayan ekip, ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Oyuncular, toplu istasyonlardaki teknik idmanın ardından gruplar halinde dayanıklılık koşusu yaptı.



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