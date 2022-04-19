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Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

19.04.2022 18:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 22 Nisan Cuma günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalışmanın ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Sakatlığı bulunan kaleci Tarık Çetin, Phiri ve Kubilay Kanatsızkuş çalışmada yer almadı.

Yeşil-mavili takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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