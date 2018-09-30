Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında VAR arızalandı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynana Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında "Video Yardımcı Hakem" (VAR) sisteminde arıza yaşandı.
Ligde oynana Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısının son bölümlerinde VAR'da kısa süreli bir arıza meydana geldi.
Yaklaşık 2.5 dakika sistem giderken, arızanın giderilmesiyle mücadelenin geri kalanında VAR yeniden devreye girdi.
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