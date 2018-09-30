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Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında VAR arızalandı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 30.09.2018 21:36 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında Riva'da yaşanan bir problemden nedeniyle VAR devre dışı kaldı. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, 76. dakikasında iki takım oyuncularına giderek video asistan hakem sisteminin devre dışı kaldığı uyarısını yaptı. 2.5 dakika süren problemden sonra VAR sistemi tekrar geri geldi.

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçında VAR arızalandı!

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında oynana Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçında "Video Yardımcı Hakem" (VAR) sisteminde arıza yaşandı.

Ligde oynana Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçının ikinci yarısının son bölümlerinde VAR'da kısa süreli bir arıza meydana geldi.

Yaklaşık 2.5 dakika sistem giderken, arızanın giderilmesiyle mücadelenin geri kalanında VAR yeniden devreye girdi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe VAR

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