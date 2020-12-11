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Çaykur Rizespor, Göztepe maçını kazanmak istiyor

RİZE HABERLERİ  | 11.12.2020 15:21 | Son Güncelleme

Kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır: - "Göztepe maçından iyi bir sonuç almak istiyoruz"

RİZE (AA) - Süper Lig'in 12. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Göztepe maçından iyi bir sonuç almak istediklerini belirtti.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Göztepe maçının zor bir karşılaşma olduğunu vurguladı.

Göztepe'nin ligin iyi oynayan takımlarından biri olduğunu ifade eden Bakır, "Geniş bir kadroya sahip. Rakibin durumundan önce kendi durumumuz önemli. Çaykur Rizespor olarak güçlü bir ekibiz ve iyi kadromuz var." dedi.

Bakır, bugüne kadar bazı maçlarda güçlerini sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Bazı maçlarda şanssızlıklar yaşadık. Göztepe maçını kazanmak zorundayız. Bu maçı kazarak haftalar sonra üç puan almak istiyoruz. Takımda her şey iyi. Futbolcularımızın istekli ve inançlı olduklarını biliyoruz. Antrenmanlarda bunu gördük. Göztepe maçından iyi bir sonuç almak istiyoruz." diye konuştu.

Takımda sakatlıkların olduğunu kaydeden Bakır, "Önemli eksik oyuncularımız var. Bunlar bizim için handikap. Taraftarların olmadığı maçlarda o büyük güçten yoksun olmak, bizi çok etkiledi. Türkiye'de 8-10 takım taraftar desteğiyle beraber büyük başarılara imza atmıştı. İnşallah en yakın zamanda taraftarımıza kavuşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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