Çaykur Rizespor, Hurk'u transfer etti

RİZE (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Anthony Edsel Johannes van den Hurk ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Anthony van den Hurk'un transferi için İsveç ekibi Helsingborg ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, 29 yaşındaki santrforun kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attığı vurgulanarak, "Anthony van den Hurk'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hurk, Rize'ye gelerek yeni ekibine katıldı.



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