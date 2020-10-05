Çaykur Rizespor, İsmail Köybaşı'yı transfer ettiğini resmen açıkladı!

Süper Lig'de geride kalan 4 haftada 2 beraberlik 2 mağlubiyet alan Çaykur Rizespor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Karadeniz ekibi son olarak Granada'da forma giyen İsmail Köybaşı ile geçen sezon Alanyaspor forması giyen Onur Bulut ile anlaşmaya vardı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Çaykur Rizespor’umuz, İsmail Köybaşı ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Geçtiğimiz sezon İspanya’nın Granada takımında forma giyen 31 yaşındaki defans oyuncusu, İsmail Köybaşı Başkan vekilimiz Ali Zeki Saruhan ve sportif direktör Yılmaz Bal'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreniyle, kendisini 1 yıllığına Yeşil-Mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

İsmail Köybaşı’na Kulübümüze hoş geldin diyor başarılar diliyoruz. "

