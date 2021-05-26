Çaykur Rizespor kadrosu değer kaybetti

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt’ta 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Çaykur Rizespor’da haziran ayı itibariyle sözleşmeleri sona erecek isimlerin dışında sadece iki oyuncunun piyasa değerinde artış yaşandı.10 futbolcunun değer kaybettiği yeşil-mavililerde 6 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı.

10 OYUNCU DEĞER KAYBETTİ

Çaykur Rizespor’da 10 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 1 milyon 100 bin Euro’luk düşüş yaşandı.

Yeşil-mavililerde Emir Dilaver’in piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro’dan 1 milyon 200 bin Euro’ya, Dimitrios Chatziisaias’ın 200 bin Euro’dan 100 bin Euro’ya, Dario Melnjak’ın 2 milyon 100 bin Euro’dan 2 milyon Euro’ya, Zafer Görgen’in 200 bin Euro’dan 175 bin Euro’ya, Alberk Koç’un 200 bin Euro’dan 175 bin Euro’ya, Fabricio Baiano’nun 650 bin Euro’dan 600 bin Euro’ya, Aminu Umar’ın 675 bin Euro’dan 475 bin Euro’ya, Emir Dede’nin 300 bin Euro’dan 225 bin Euro’ya, Loic Remy’nin 875 bin Euro’dan 750 bin Euro’ya, Alexander Söderlund’ın ise değeri 500 bin Euro’dan 400 bin Euro’ya geriledi.