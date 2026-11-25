Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, 27 Kasım 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.
Bu karşılaşma, iki takımın da ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa karşısında ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek.
Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 17 puanla 10. sırada.
Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 23 puanla 5. sırada.
Her iki takım da son 2 maçında galip geldi ve formda bir görüntü sergiliyor.
Çaykur Rizespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zorlu bir dönem geçiriyor. Kasımpaşa ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek formunu yükseltti.
Çaykur Rizespor kadrosunda Can Bozdoğan (Sakat - Ayağından Sakat), Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Valentin Mihaila (Şüpheli) yer almıyor.
Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Fousseni Diabate (Sakat), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Kevin Mouanga (Sakat), Ayberk Karapo (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Mortadha Ben Ouanes (Şüpheli) yer almıyor.
Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Ali Sowe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Adedire Mebude. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Haris Hajradinovic.
Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 1, Kasımpaşa 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 6, Kasımpaşa 6 gol attı.
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