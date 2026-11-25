Trendyol Süper Lig Çaykur Rizespor Cuma 20:00 Kasımpaşa

Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa, 27 Kasım 2026 günü saat 20:00 itibarıyla Çaykur Didi sahasında Trendyol Süper Lig karşılaşmasında buluşuyor.

Bu karşılaşma, iki takımın da ligdeki konumları açısından büyük önem taşıyor. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa karşısında ev sahibi avantajını kullanmak isteyecek.

Lig Durumu Çaykur Rizespor 10. Trendyol Süper Lig O 12 G 5 B 2 M 5 P 17 15 Attığı Gol 16 Yediği Gol -1 Averaj Kasımpaşa 5. Trendyol Süper Lig O 12 G 6 B 5 M 1 P 23 19 Attığı Gol 12 Yediği Gol +7 Averaj Gol Durumu (Toplam) Çaykur Rizespor 15 / 16 Kasımpaşa 19 / 12 İç Saha / Deplasman Performansı ÇR Çaykur Rizespor İç saha Oynanan Maç 5 G / B / M 1 / 0 / 4 Gol 5 – 11 K Kasımpaşa Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 4 / 1 / 1 Gol 8 – 5

Çaykur Rizespor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 7 gol yedi. Ligde 17 puanla 10. sırada.

Kasımpaşa (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 11 gol atıp 4 gol yedi. Ligde 23 puanla 5. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Çaykur Rizespor G G B M M tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 0-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig G

Çaykur Rizespor 2-1 Erzurumspor FK Trendyol Süper Lig G

Kocaelispor 0-0 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig B

Çaykur Rizespor 3-4 Trabzonspor Trendyol Süper Lig M

Arca Çorum FK 2-1 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig M Kasımpaşa G G B G G tüm kulvarlar Kasımpaşa 2-1 Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig G

Gaziantep FK 0-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B

Kasımpaşa 3-1 Çorluspor 1947 Ziraat Türkiye Kupası G

Eyüpspor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig G

Her iki takım da son 2 maçında galip geldi ve formda bir görüntü sergiliyor.

Maç öncesi değerlendirme

Çaykur Rizespor, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak zorlu bir dönem geçiriyor. Kasımpaşa ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek formunu yükseltti.

Eksik Oyuncular Çaykur Rizespor 3 eksik Can Bozdoğan Khusniddin Alikulov Valentin Mihaila Kasımpaşa 6 eksik Kamil Ahmet Çörekçi Fousseni Diabate Godfried Frimpong Kevin Mouanga Ayberk Karapo Mortadha Ben Ouanes

Çaykur Rizespor kadrosunda Can Bozdoğan (Sakat - Ayağından Sakat), Khusniddin Alikulov (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık) ve Valentin Mihaila (Şüpheli) yer almıyor.

Kasımpaşa kadrosunda Kamil Ahmet Çörekçi (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Fousseni Diabate (Sakat), Godfried Frimpong (Sakat - Arka Adalesinden Sakat), Kevin Mouanga (Sakat), Ayberk Karapo (Cezalı - Sarı Kart Cezalısı) ve Mortadha Ben Ouanes (Şüpheli) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Ali Sowe Çaykur Rizespor 6 Gol 0 Asist Qazim Laci Çaykur Rizespor 3 Gol 1 Asist Emrecan Bulut Çaykur Rizespor 2 Gol 1 Asist Adedire Mebude Çaykur Rizespor 0 Gol 3 Asist Adrian Benedyczak Kasımpaşa 9 Gol 2 Asist Haris Hajradinovic Kasımpaşa 1 Gol 3 Asist Claudio Winck Kasımpaşa 2 Gol 2 Asist Adam Arous Kasımpaşa 2 Gol 1 Asist

Çaykur Rizespor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Ali Sowe, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Adedire Mebude. Kasımpaşa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Adrian Benedyczak, en çok asist yapan oyuncu 3 asistle Haris Hajradinovic.

İkili Rekabet 1 Çaykur Rizespor 1 Beraberlik 3 Kasımpaşa Kasımpaşa 0-3 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa 3-2 Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 0-1 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor 0-0 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig

Son 5 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Çaykur Rizespor 1, Kasımpaşa 3 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti. Bu maçlarda Çaykur Rizespor 6, Kasımpaşa 6 gol attı.