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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE HABERLERİ  | 06.07.2020 20:28 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusuyla başladı.

İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenileme koşusunun ardından çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç gerçekleştirdi.

Diomande takımdan ayrı koşarken kaleci Gökhan Akkan ise uzun bir aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalışmada yer aldı.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Tunay Torun, Moroziuk, Umar ve Abarhoun çalışmaya katılmadı.

Çaykur Rizespor, yarın maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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