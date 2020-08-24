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Çaykur Rizespor, Konrad Michalak ile anlaştı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 24.08.2020 17:18 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor bu sezonki ilk yabancı transferini yaparak Polonyalı hücum oyuncusu Konrad Michalak ile 1 yıllığına anlaştı.

Çaykur Rizespor, Konrad Michalak ile anlaştı

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, 22 yaşındaki Konrad Michalak'ı satın alma opsiyonuyla 1 sezonluğuna kiralık olarak renklerine bağladı. Rusya Premier Lig kulübü Akhmat Grozny'den transfer edilen Polonyalı oyuncu, geçen sezon da MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymişti.

Michalak, Ankaragücü ile Süper Lig'de 14 maçta görev alıp 3 asist yaptı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal'ın da katılacağı Rize'deki törende sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

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