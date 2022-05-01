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Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

01.05.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor Kulübü, Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı

RİZE (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'u kutladı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor Kulübünü tebrik ettikleri belirtildi.

Açıklamada, "İki dost şehir olan Rize ve Trabzon'un arasına gerek şampiyonluk kutlamaları sırasında gerek öncesinde nifak tohumları atmaya çalışan herkese de bu kardeşliğin hiçbir zaman bitmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor Trabzonspor

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