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Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

14.02.2022 17:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü

RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Şubat Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenmana, sakatlığı bulunan kaleci Tarık Çetin katılmazken Gökhan Akkan, Boldrin ve Baiano takımdan ayrı çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon, pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Yeşil-mavililer, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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